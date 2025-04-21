Путин созвонился с президентом ЮАР

Путин поговорил с президентом ЮАР Рамафосой

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях», — указали в президентской канцелярии.

Кроме того, глава РФ «с учетом заинтересован­ности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса» изложил видение Москвы по данному вопросу.

Ранее Путин высоко оценил усилия Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию украинского конфликта. По словам российского лидера, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон.