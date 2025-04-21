Путин созвонился с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях», — указали в президентской канцелярии.
Кроме того, глава РФ «с учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса» изложил видение Москвы по данному вопросу.
Ранее Путин высоко оценил усилия Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию украинского конфликта. По словам российского лидера, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон.