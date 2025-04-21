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18:42, 21 апреля 2025Мир

Путин созвонился с президентом ЮАР

Путин поговорил с президентом ЮАР Рамафосой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях», — указали в президентской канцелярии.

Кроме того, глава РФ «с учетом заинтересован­ности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса» изложил видение Москвы по данному вопросу.

Ранее Путин высоко оценил усилия Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию украинского конфликта. По словам российского лидера, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон.

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