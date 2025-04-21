Путин усомнился в возможностях ЕС исполнить угрозы политикам за поездки на 9 Мая

Путин усомнился в возможностях ЕС повлиять на гостей 9 Мая в Москве

Президент России Владимир Путин усомнился в возможностях чиновников Европейского союза (ЕС) повлиять угрозами на политических гостей за поездки на 9 Мая в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, чтобы угрожать, необходимы инструменты для претворения угроз в жизнь. «И второе. Нужно быть готовым к применению этих средств. (…). Есть ли все это у европейских чиновников? Я не знаю», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что европейских политиков, решивших посетить с официальным визитом День Победы в Москве 9 мая, отличает мужество. По словам Путина, собирающиеся приехать в Москву политики имеют смелость «отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом».

