Путин подписал закон об уголовном наказании за призывы к санкциям против России

Президент России Владимир Путин ввел уголовное наказание за определенные типы призывов. Речь идет о требованиях ввести санкции против нашей страны, а также дискредитации Вооруженных сил России, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Как следует из текста закона, за призывы ввести или продлить санкции против России из корыстных побуждений или по найму будет грозить штраф до полумиллиона рублей. За дискредитацию Российской армии — уголовное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Аналогичное наказание будет грозить за побуждение к содействию в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В этом случае законом также вводится конфискация полученного в результате совершения таких действий имущества.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России.