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16:15, 21 апреля 2025Россия

Путин ввел уголовное наказание за определенные типы призывов

Путин подписал закон об уголовном наказании за призывы к санкциям против России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин ввел уголовное наказание за определенные типы призывов. Речь идет о требованиях ввести санкции против нашей страны, а также дискредитации Вооруженных сил России, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Как следует из текста закона, за призывы ввести или продлить санкции против России из корыстных побуждений или по найму будет грозить штраф до полумиллиона рублей. За дискредитацию Российской армии — уголовное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Аналогичное наказание будет грозить за побуждение к содействию в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В этом случае законом также вводится конфискация полученного в результате совершения таких действий имущества.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России.

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