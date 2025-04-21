Раскрыто число вывезенных из приграничья жителей к дате пасхального перемирия

С 12 марта по 20 апреля — к дате пасхального перемирия — из приграничья Курской области везли 797 человек. Число эвакуированных жителей приграничья раскрыл врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании облправительства, передает ТАСС.
«Общее количество вывезенных, начиная с 12 марта жителей, составляет 797 человек, по состоянию на вчерашний день», — обозначил Хинштейн.
Как уточнили в МЧС, людей доставляют в пункты временного размещения, где им оказывают помощь, в том числе по восстановлению документов, а также психологическую. В ведомстве напомнили о работе «горячей линии», где можно уточнить списки людей, вывезенных из приграничных районов, наличие мест в пунктах временного размещения.
Неделю назад сообщалось, что из приграничья Курской области эвакуировали 776 человек. Таким образом, за минувшие семь дней вывезли порядка 20 жителей.
С 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. На этот период останавливались все боевые действия. Позднее в Минобороны сообщили, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений.