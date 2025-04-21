Разбитые садовые вазы оказались работой знаменитого гончара за пять миллионов рублей

Разбитые вазы из лондонского сада оказались работой Ханса Копера за £47,8 тысячи

Разбитые вазы из сада британской семьи оказались работой знаменитого гончара стоимостью почти 50 тысяч фунтов стерлингов (5,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Artnet.

Высокие горшки, у одного из которых была отбита стенка, долгие годы стояли в саду лондонского дома. Когда хозяйки не стало, ее дочь решила узнать, представляют ли они какую-то ценность. Выяснилось, что горшки ранее были вазой, изготовленной знаменитым британским гончаром немецкого происхождения Хансом Копером. Опознать работу удалось по клейму мастера.

Считается, что мать британки заказала вазу работы Копера после того, как посетила его выставку в 1964 году. После того, как произведение искусства разбилось, она стала использовать его в саду. Несмотря на повреждения, недавно работу Копера продали на аукционе почти за 47,8 тысячи фунтов стерлингов.

Горшки, вазы и блюда работы Копера пользуются огромной популярностью у коллекционеров. Как пишет Artnet, в 2021 году работа гончара в форме яйца была продана на аукционе более чем за 650 тысяч фунтов стерлингов (более 70 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в США рисунок с барахолки объявили работой знаменитого художника за один миллион долларов. Купленная на распродаже работа может принадлежать кисти Пьера Огюста Ренуара.