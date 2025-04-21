Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 21 апреля 2025Экономика

Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

Моржаретто: KIA зарегистрировала товарные знаки в России на всякий случай
Вячеслав Агапов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

KIA зарегистрировала товарные знаки в России «на всякий случай», а не для скорого возвращения. Так объяснил регистрацию новых товарных знаков в Роспатенте автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам эксперта, автовладельцы были бы рады возвращению корейского бренда, однако KIA — компания из страны, которая ввела санкции против России, и поэтому поставки этих машин официально запрещены.

«Возможна только окружным путем, так называемым параллельным импортом. Поэтому то, что там сообщают СМИ, что зарегистрировали, это не значит, что они сейчас вернутся», — пояснил он.

Как заявил Моржаретто, южнокорейская компания поддерживает свои бренды с точки зрения патентного права. Пока о полноценном возвращении речи не идет, но компания все еще поддерживает снабжение запчастями и гарантийное обслуживание машин.

В апреле Роспатент зарегистрировал четырех новых товарных знака KIA в России, а всего с начала года южнокорейский производитель прислал шесть заявок на регистрацию брендов. Все заявки были поданы в прошлом году, последние три — в сентябре. Товарные знаки, которые позволяют Kia проектировать автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки, действительны до 2034 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    «Стрелы Чингисхана» найдены в российском регионе

    Повар из пиццерии неожиданно стал моделью и поделился опытом

    Названа причина изгнания россиян в купальниках с пляжа ОАЭ

    Губернатор назвал тупым моральным уродом выбросившего в мусор письма детей бойцам СВО

    Задержанный за взрыв страйкбольной гранаты в гостинице мужчина попал на видео

    Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

    Мавзолей Ленина решили временно закрыть

    Олимпийский чемпион оценил отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой

    Бывшего топ-менеджера «Гортранса» осудят за взятку на поставке запчастей для троллейбусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости