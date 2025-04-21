Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

Юрист Спиридонова: За хранение бензина в гараже могут оштрафовать на ₽15 тысяч

За хранение в гараже бензина и других легко воспламеняющихся веществ россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. О таком наказании предупредила юрист Мария Спиридонова, пишет РИА Новости.

Раньше россиянам можно было хранить в гараже до 20 литров топлива и до 5 литров масла, но новые правила пожарной безопасности это запрещают. Под запрет также попадают газовые баллоны, органические растворители, спирты, ацетон и прочие легко воспламеняющиеся жидкости. При этом меры не касаются гаражей на дачных участках.

Нарушителей оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, предупредила Спиридонова. А в случае пожара виновный обязан возместить ущерб пострадавшим.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сухую траву, мусор, запрещенные растения, грязные печи и неправильно установленные мангалы на загородном участке. Штрафы за эти нарушения могут достигать десятков тысяч рублей.