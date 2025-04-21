Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 21 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

Юрист Спиридонова: За хранение бензина в гараже могут оштрафовать на ₽15 тысяч
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: РИА Новости

За хранение в гараже бензина и других легко воспламеняющихся веществ россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. О таком наказании предупредила юрист Мария Спиридонова, пишет РИА Новости.

Раньше россиянам можно было хранить в гараже до 20 литров топлива и до 5 литров масла, но новые правила пожарной безопасности это запрещают. Под запрет также попадают газовые баллоны, органические растворители, спирты, ацетон и прочие легко воспламеняющиеся жидкости. При этом меры не касаются гаражей на дачных участках.

Нарушителей оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, предупредила Спиридонова. А в случае пожара виновный обязан возместить ущерб пострадавшим.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сухую траву, мусор, запрещенные растения, грязные печи и неправильно установленные мангалы на загородном участке. Штрафы за эти нарушения могут достигать десятков тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Россиянка в поисках мужа дважды влезла в чужую квартиру и похитила оттуда телефон

    В США назвали задачу нового Abrams

    Две страны почти догнали Россию по экспорту нефти в Китай

    Ледокол спас рыбака с острым аппендицитом

    Два человека остались лежать на земле после ДТП в Москве

    Участник Uma2rman стал отцом в седьмой раз

    Двух обвиняемых в попытке поджога дома имама в российском регионе арестовали

    Маск захотел уйти из правительства из-за усталости от левых

    Подсчитан необходимый для одобрения ипотеки в Петербурге доход

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости