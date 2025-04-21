Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники начали создавать сайты инвестиционной платформы якобы от WhatsApp

Аферисты начали создавать фишинговые сайты инвестиционной платформы якобы от мессенджера WhatsApp. О новом виде мошенничества в разговоре с «Лентой.ру» предупредили эксперты центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA.

Сообщается, что поддельные сайты предлагают россиянам получить доступ к платформе WhatsApp AI, которая обещает заработок от 14 тысяч евро в месяц (примерно 1,3 миллиона рублей). «ИИ-система платформы якобы сама анализирует рынок и позволяет получать прибыль без личного участия», — рассказали в центре.

От пользователей, которые хотят получить к ней доступ, требуют оставить персональные данные и внести денежную сумму. При этом, как утверждают злоумышленники, пропуск действует только 24 часа — если не зайти на платформу в течение первых суток, то он якобы будет аннулирован. Если человек переведет средства, то пропуск он не получит, а его деньги попадут в руки мошенников.

Эксперты Solar AURA призвали россиян пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковик, чтобы уберечь себя от злоумышленников. Также они напомнили, что нельзя переводить денежные средства незнакомым людям и оплачивать товары и услуги на непроверенных сайтах.

Помимо этого, не следует предоставлять личные данные, включая логины и пароли от соцсетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах и в разговоре с незнакомыми людьми. В Solar AURA посоветовали использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам и предлагать оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обычно подобные звонки злоумышленники делают через мессенджеры, а в качестве жертв выбирают пенсионеров.