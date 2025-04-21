Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ремонтом квартир

Эксперт Бондарь: Мошенники не пишут условия приемки работ в договоре о ремонте

В сфере ремонта квартир появилась новая схема обмана — она заключается в хитро составленном договоре. О набирающем популярность виде мошенничества предупредил россиян общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Газета.ru».

Суть схемы в том, что злоумышленники предлагают заказчику на первый взгляд стандартный договор. Однако в нем нет четких условий приемки выполненных работ — это является грубым нарушением законодательства. В результате у подрядчика появляется лазейка, чтобы завысить или занизить стоимость отдельных этапов работ, пояснил специалист.

Обычно неадекватно высокие цены называют за черновые работы — их качество заказчику сложнее проверить. При этом действия, которые подрядчик вообще не собирается выполнять, могут быть оценены ниже рынка — так создается иллюзия полного объема работ. В итоге разница между запрашиваемыми суммами и реальной стоимостью может достигать десятки или даже сотни тысяч рублей.

«Одна когда заказчик начинает требовать отчетности по выполнению этих работ, подрядчики начинают избегать контактов, не отвечают на телефонные звонки, а порой просто исчезают. Такая схема является мошенничеством», — подчеркнул Бондарь.

Ранее эксперт назвал признаки подозрительных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, насторожить должны размытые фразы и не заявленные ранее статьи расходов.

