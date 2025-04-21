Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:35, 21 апреля 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали обязательно включить в рацион орехи и яйца

Нефролог Пыриков посоветовал есть орехи и зелень для здоровья щитовидной железы
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Нефролог Данила Пыриков заявил, что поддерживать здоровье щитовидной железы можно с помощью правильно составленного рациона. Шесть полезных для этого органа продуктов он назвал в новом видео на своем YouTube-канале.

«Нет такого правила, что нужно исключить все желтые и красные продукты из рациона, что нельзя есть зеленые продукты с красными. Лучшей диетой для пациентов с патологией щитовидной железы считается средиземноморская. Она единственная также входит в рекомендации по сердечно-сосудистым заболеваниям», ─ пояснил Пыриков.

Материалы по теме:
В каких продуктах содержится много железа? Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
В каких продуктах содержится много железа?Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
4 августа 2023
Что такое переедание и каким оно бывает? Симптомы, причины, лечение
Что такое переедание и каким оно бывает?Симптомы, причины, лечение
23 января 2025

Врач посоветовал обязательно включить в рацион продукты, в составе которых в большом количестве содержатся йод, селен и белок. В качестве примера он привел куриные яйца, морскую рыбу, орехи, молоко и продукты из него. Кроме того, важно регулярно есть много овощей и зелени, заключил врач.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о причинах медленного похудения. По его словам, на этот процесс негативно влияют болезни щитовидной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поделит депутатов Госдумы на три группы

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась и мини-платье без бюстгальтера

    Мэр города в Калифорнии предложил обеспечить бездомных бесплатными наркотиками

    Угольные шахты в ДНР и ЛНР вернут властям и закроют

    Звезда «Универа» прогнала 50 нянь

    Задержанного ФСБ россиянина завербовал бывший одноклассник из СБУ

    Курс доллара упал ниже 80 рублей

    Россиянам посоветовали обязательно включить в рацион орехи и яйца

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости