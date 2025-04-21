Россиянин два раза бесплатно заправился на АЗС и попал под следствие

Под Красноярском возбудили дело против мужчины, бесплатно заправившегося на АЗС

В Красноярском крае водитель два раза бесплатно заправился и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, мужчина воспользовался АЗС с системой постоплаты. Он снял номера с машины, спрятал лицо и два раза залил бак.

Однако правоохранителям все-таки удалось найти россиянина. Против него уже возбуждено уголовное дело, мужчине грозит четыре года колонии. Он не признает вину.

Ранее стало известно, что в Ивановской области задержан мужчина, подозреваемый в кражах драгоценностей и автомобилей у россиянок с сайта знакомств.