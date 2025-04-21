Россиянин задал чиновникам вопрос «когда перестанете воровать?» и попал на видео

В Туве мужчина задал чиновникам вопрос о воровстве и попал на видео

В Туве мужчина задал чиновникам вопрос о воровстве и попал на видео. Запись, сделанную во время выездного отчета о работе правительства, опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

Во время мероприятия в городе Шагонаре местный житель взял микрофон и произнес эмоциональную речь. На это министр земельных и имущественных отношений Аян Допуй-оол поинтересовался, ответ на какой вопрос хочет получить горожанин.

«Вопрос в том, когда перестанете воровать. (...) Не надо врать нам», — сказал мужчина. Получил ли он ответ, неизвестно — запись обрывается через несколько секунд.

Ранее министр спорта из Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии и попал на видео. Жители республики отметили, что министр неподобающе представлял республику за пределами государства.