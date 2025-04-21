Россиянина приговорили к сроку за реабилитацию нацизма

В Кузбассе осудили мужчину за реабилитацию нацизма

В Кузбассе осудили мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») УК РФ.

Как установил суд, 2 мая 2024 года мужчина у себя дома в городе Кемерово просматривал новостную ленту в одном из мессенджеров и прочитал новость об ответственности за порчу символа воинской славы. Под ней он оставил комментарий, который осквернял эти символы.

Суд приговорил его к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима. Также лишил права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что сталинист отправился в колонию за оскорбление президента России.