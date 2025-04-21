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16:13, 21 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка предстанет перед судом за обман при продаже квартир в Сочи на 31 миллион рублей

В Еврейской автономной области осудят женщину за обман земляков на 31 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

В Еврейской автономной области осудят женщину за обман земляков при продаже квартир в Сочи на 31 миллион рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 54-летняя жительница Сочи ранее проживала в Еврейской автономной области (ЕАО). Она узнала, что ее бывшие земляки хотят приобрести квартиры в городе-курорте и предложила им свои услуги, утверждая, что поможет купить жилье по меньшей стоимости.

В течение года она с племянником создавала видимость работы, получая деньги от потерпевших. Мошенница присылала фотографии квартир, но сообщала, что идут задержки по строительству. Пострадавшие не дождались обещанного и обратились в полицию. Сумма ущерба составила 31 миллион рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ее задержали и доставили в Биробиджан для проведения следственных действий. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, племянник объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств.

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