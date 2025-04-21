Россиянка сжигала ветки от пламени Вечного огня и попала на видео

Жительница Кореновска сожгла ветки от пламени Вечного огня

Жительница Кореновска (Краснодарский край) сожгла ветки от пламени Вечного огня, полиция проводит проверку. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Действия женщины заметили очевидцы. Они сняли происходящее на видео и задались вопросом об адекватности россиянки. Мотивы поступка остаются неизвестными.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие. Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.