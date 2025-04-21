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23:11, 21 апреля 2025Россия

Россиянка сжигала ветки от пламени Вечного огня и попала на видео

Жительница Кореновска сожгла ветки от пламени Вечного огня
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Жительница Кореновска (Краснодарский край) сожгла ветки от пламени Вечного огня, полиция проводит проверку. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Действия женщины заметили очевидцы. Они сняли происходящее на видео и задались вопросом об адекватности россиянки. Мотивы поступка остаются неизвестными.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие. Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

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