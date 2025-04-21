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15:24, 21 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка в поисках мужа дважды влезла в чужую квартиру и похитила оттуда телефон

В Петербурге ищут женщину, которая в поисках мужа дважды влезла в чужую квартиру
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в поисках мужа дважды влезла в чужую квартиру через форточку и похитила у хозяйки мобильный телефон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло в доме на Искровском проспекте. Ночью в квартиру к 69-летней пенсионерке через форточку проникла женщина и, применив насилие, похитила у нее телефон. После этого злоумышленница покинула жилище через дверь. Сейчас ее ищут.

Как уточняет «78.ru», перед тем как влезть в чужую квартиру, женщина позвонила в звонок и сообщила, что ищет мужа. После этого она дважды проникла внутрь через форточку, а телефон похитила только во второй раз.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал жителю Тюмени игрушечным пистолетом у здания банка и похитил у него рюкзак с пятью миллионами рублей.

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