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14:40, 21 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по ВСУ в Херсоне

Российские войска нанесли ракетный удар по ВСУ в Херсоне
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что удар был нанесен в Днепровском районе города. Он добавил, что целью атаки было место расположения группировки ВСУ.

Ранее в сети появилось видео российского авиаудара по 178-му территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ВСУ в Херсоне. На кадрах видно, как в строении происходят несколько мощных взрывов.

До этого российские войска ударили по расположению ВСУ в Ледовом дворце в Херсоне. Ракетные удары также зафиксированы в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.

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