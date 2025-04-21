Российские врачи спасли проспавшую беспробудно несколько дней школьницу

В Подмосковье врачи спасли девочку-подростка, спавшую беспробудно несколько дней

В Подмосковье врачи спасли девочку-подростка, спавшую беспробудно несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства, передает «Московский комсомолец».

Как выяснило издание, родители целый день безуспешно пытались разбудить дочь, после чего ее экстренно госпитализировали.

Медики провели комплексное обследование, однако не нашли признаков отравления или поражения головного мозга. Несколько дней специалисты проводили терапию, направленную на стимуляцию центральной нервной системы, и только после этого пациентка проснулась.

До этого стало известно, что в Омске девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов.

Родственники уверены, что подростка не стало из-за неверно поставленного врачами диагноза.