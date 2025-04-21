Российский дьякон подпалил волосы во время пасхального богослужения и попал на видео

В Томской области дьякон случайно подпалил свои волосы во время богослужения

В Томской области дьякон случайно подпалил свои волосы во время пасхального богослужения. Момент, когда челка священнослужителя загорелась, попал на видео, которое вышло в эфир «Томского времени». На кадры обратил внимание Telegram-канал «Регион-70 Томск».

На кадрах видно, что, зажигая ладан в кадиле, молодой священнослужитель держал свечку слишком близко к волосам, из-за чего пламя перекинулось на них. При этом он не растерялся и с невозмутимым видом потушил пламя, продолжив богослужение.

Пользователей сети удивило максимально сдержанное и даже смиренное поведение молодого священнослужителя.

В пресс-службе Томской епархии сообщили, что медицинская помощь дьякону не потребовалась. «Помощь диакону не понадобилась, он чувствует хорошо, продолжает служение в Светлую седмицу», — цитирует представителя епархии «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Москве из-за оставленной дома без присмотра свечи на Пасху случился пожар. Серьезного распространения огня удалось избежать благодаря соседям.