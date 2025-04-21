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23:50, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Российский журналист высказался о новых регионах России

Ремчуков: Остановка СВО по линии соприкосновения не противоречит Конституции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Остановка специальной военной операции (СВО) по фактической линии соприкосновения возможна и не противоречит Конституции России. Такое мнение в своей статье высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Журналист отметил, что в российской Конституции границы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей «определяются по фактическим границам, перешедшим под контроль России, а не по границам административно-территориального деления, установленным по законодательству Украины». Он добавил, что обсуждать вопрос принятия новых регионов в границах 1991 года «не очевидно».

Ремчуков подчеркнул, что для президента России Владимира Путина неприемлем торг по территории Курской области. Он отметил, что первоначальным вопросом станет полное освобождение российского региона.

«Вот как освободят последние полпроцента, так можно и останавливаться войскам там, где их застанет эта новость», — написал Ремчуков.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил об освобождении большей части территории Курской области. «Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1260 километров квадратных, 99,5 процента», — подчеркнул Герасимов.

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