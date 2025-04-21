58-летняя Сальма Хайек без макияжа поплавала в бикини на яхте

58-летняя актриса Сальма Хайек без макияжа поплавала в коралловом бикини на яхте

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек поплавала в бикини на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,1 миллиона подписчиков.

58-летняя звезда фильмов «Фрида» и «От заката до рассвета» разместила серию снимком, на одном из которых она предстала в коралловом раздельном купальнике с глубоким декольте.

При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

В феврале Сальма Хайек в леопардовом купальнике отдохнула на пляже. При этом знаменитость закрыла глаза, распустила волосы и согнула ноги в коленях.