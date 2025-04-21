Сообщение о переброске техники из Казахстана в Москву на парад Победы оказалось фейком

Данные о том, что РФ одолжила у Казахстана технику для парада, не подтвердились

Распространившиеся в соцсетях публикации о том, что Россия якобы одолжила у Казахстана военную технику для проведения парада Победы, являются недостоверными. Запечатленные на видео колонны на самом деле направляются в Астану.

Видео с колонной военной техники, в частности, опубликовал белорусский блогер Максим Мирович. В Telegram-канале он пишет, что на кадрах запечатлена переброска боевых машин из Казахстана в Россию.

На видео действительно запечатлена военная техника, которая будет представлена на параде Победы, однако она направляется в Астану, а не Москву, о чем сообщило Минобороны Казахстана еще в марте. «В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения», — говорилось в заявлении ведомства. Парад запланирован 7 мая в Астане на площади Независимости, в нем примут участие 4,5 тысячи человек.

В прошлом году в сети также распространился фейк о нехватке у России танков. Тогда утверждалось, что на параде Победы в Москве будет представлен единственный танк — Т-34-85 времен Великой Отечественной. На самом же деле гусеничный танк Т-34-85 по традиции находится во главе колонны военной техники.

Сообщение о том, что России одолжила у Казахстана военную технику, не получило широкого распространения в российских СМИ, при этом ряд изданий Казахстана опубликовал опровержения этих сведений — YK.KZ, zakon.kz, Liter.kz.

Информация о том, что техника из Казахстана направляется в Москву на парад Победы 9 мая, является фейком. На самом деле колонны движутся на парад в Астану, сообщило Минобороны республики.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».