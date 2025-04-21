Спасатели помогли заблудившимся в горах Сочи девушкам

В горах Сочи спасатели помогли двум заблудившимся девушкам

В горах Сочи спасатели помогли двум заблудившимся девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что местные жительницы потерялись во время прогулки возле каньона «Чертовы ворота». Однако спасатели смогли установить их местонахождение и помочь им выйти к тропе. А оттуда россиянок доставили до города сотрудники МЧС.

Ранее у берегов Магадана ледокол подобрал камчатского рыбака с острым аппендицитом и спас ему жизнь. Один из членов экипажа промыслового судна почувствовал себя плохо во время рейса.