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17:01, 21 апреля 2025Моя страна

Спасатели помогли заблудившимся в горах Сочи девушкам

В горах Сочи спасатели помогли двум заблудившимся девушкам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В горах Сочи спасатели помогли двум заблудившимся девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что местные жительницы потерялись во время прогулки возле каньона «Чертовы ворота». Однако спасатели смогли установить их местонахождение и помочь им выйти к тропе. А оттуда россиянок доставили до города сотрудники МЧС.

Ранее у берегов Магадана ледокол подобрал камчатского рыбака с острым аппендицитом и спас ему жизнь. Один из членов экипажа промыслового судна почувствовал себя плохо во время рейса.

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