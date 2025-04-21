Родственники украинских бойцов жалуются российским силовикам на командиров ВСУ

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращаются к российским силовикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, семьи украинских военных жалуются на командиров ВСУ. Для этого они используют чат-боты в Telegram, где администраторы проводят с родными бойцов армии Украины психологические беседы.

«Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ. Фактически превратился в центр психологической помощи. Выслушиваем, какие нехорошие командиры ВСУ и так далее. Каждый день до 100 человек пишут», — рассказал представитель силовых структур.