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10:13, 21 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно об обращении семей бойцов ВСУ к российским силовикам

Родственники украинских бойцов жалуются российским силовикам на командиров ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращаются к российским силовикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, семьи украинских военных жалуются на командиров ВСУ. Для этого они используют чат-боты в Telegram, где администраторы проводят с родными бойцов армии Украины психологические беседы.

«Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ. Фактически превратился в центр психологической помощи. Выслушиваем, какие нехорошие командиры ВСУ и так далее. Каждый день до 100 человек пишут», — рассказал представитель силовых структур.

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