Трамп пообещал раскрыть итоги переговоров по урегулированию на Украине

Трамп пообещал высказаться об урегулировании на Украине в течение трех дней

Последние переговоры американской стороны с российскими и украинскими представителями были «очень хорошими», более подробно Вашингтон выскажется по этому поводу в ближайшие три дня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Reuters.

«В течение следующих трех дней я предоставлю полную информацию о переговорах, но стоит отметить, что у США прошли очень хорошие встречи как с Украиной, так и с Россией. И мы провели действительно хорошие обсуждения», — рассказал глава государства.

Также Трамп высоко оценил переговоры американской делегации с представителями Ирана по ядерной сделке.

11 апреля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Как сообщает Кремль, переговоры российского лидера и американского представителя проходили на протяжении 4,5 часов, а их главной темой стали аспекты украинского урегулирования.