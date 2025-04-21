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18:46, 21 апреля 2025Мир

Трамп пообещал раскрыть итоги переговоров по урегулированию на Украине

Трамп пообещал высказаться об урегулировании на Украине в течение трех дней
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Последние переговоры американской стороны с российскими и украинскими представителями были «очень хорошими», более подробно Вашингтон выскажется по этому поводу в ближайшие три дня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Reuters.

«В течение следующих трех дней я предоставлю полную информацию о переговорах, но стоит отметить, что у США прошли очень хорошие встречи как с Украиной, так и с Россией. И мы провели действительно хорошие обсуждения», — рассказал глава государства.

Также Трамп высоко оценил переговоры американской делегации с представителями Ирана по ядерной сделке.

11 апреля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Как сообщает Кремль, переговоры российского лидера и американского представителя проходили на протяжении 4,5 часов, а их главной темой стали аспекты украинского урегулирования.

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