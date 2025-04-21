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06:00, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Участник популярного телешоу надел костюм кота и помочился в лоток

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV / The Sun

Телезвезда и участник популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Крис Хьюз шокировал зрителей тем, что в одном из выпусков программы он в костюме кота помочился в лоток. На это обратило внимание издание The Sun.

Хьюз принял участие в задании, согласно которому участники должны были переодеться в костюмы кошек. В какой-то момент он попросил свою напарницу Джоджо Сиву закрыть дверь, чтобы никто не увидел, как он справит нужду. После этого он помочился в лоток и принялся закапывать за собой руками.

Зрители в социальной сети X сочли поступок Хьюза отвратительным и возмутились увиденным. «Эм, да, одетый в костюм огромного кота Крис только что справил нужду в кошачий лоток посреди ванной при Джоджо Сиве», — написал аккаунт под ником superTV247. «Что вообще происходит? Справедливости ради, это именно тот тип классического контента на шоу "Большой брат", за которым мы все пришли», — отметил другой пользователь под ником MrJackTech. «Теперь я видел все. Это был отвратительный поступок со стороны Криса вот так помочиться в кошачий лоток, пока ДжоДжо за этим наблюдала. Мерзко», — добавил юзер Firefly070.

Ранее ведущие шоу «В меньшинстве» (Outnumbered) на американском телеканале Fox News вспомнили мерзкую историю о бывшем телеведущем, а ныне министре обороны США Пите Хегсете. По их словам, он мог съесть еду прямо с пола.

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