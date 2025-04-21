Times of Israel: Украина закупит в Израиле препарат на случай ядерного инцидента

Украина планирует использовать израильское лекарство на основе плаценты для защиты людей в случае ядерного инцидента. Об этом пишет Times of Israel.

Израильская биотехнологическая компания Pluri заключила эксклюзивное соглашение с украинским банком пуповинной крови с целью создания запасов и распространения средства PLX-R18 от лучевой болезни. Разработчики утверждают, что их препарат клеточной терапии способен стимулировать выработку тромбоцитов и белых и красных кровяных телец, которые обычно погибают в случае радиационного поражения.

По условиям договора, компания произведет и поставит Киеву 12 тысяч доз лекарства. Утверждается, что этого будет достаточно, чтобы вылечить шесть тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что укрытие Чернобыльской АЭС оказалось повреждено в результате удара беспилотника. Военный корреспондент Дмитрий Стешин назвал инцидент провокацией со стороны Киева, в которую никто не поверил.