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20:30, 21 апреля 2025Путешествия

В аэропорту США загорелся самолет с 282 пассажирами

Reuters: В аэропорту Орландо загорелся самолет почти с 300 пассажирами на борту
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mike Segar / Reuters

В аэропорту штата Флорида, США, загорелся пассажирский самолет почти с 300 пассажирами на борту. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, пожар в двигателе вспыхнул в 11 утра, когда лайнер Airbus A330 должен был вылетать из Орландо. В итоге всех, кто находился на борту, пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Как стало известно изданию Daily Sabah, всего на борту было 282 путешественника и 12 членов экипажа. Спасатели вовремя среагировали на инцидент, и всех людей удалось успешно эвакуировать.

В апреле двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines с 134 пассажирами на борту загорелся во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

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