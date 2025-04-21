В аэропорту США загорелся самолет с 282 пассажирами

Reuters: В аэропорту Орландо загорелся самолет почти с 300 пассажирами на борту

В аэропорту штата Флорида, США, загорелся пассажирский самолет почти с 300 пассажирами на борту. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, пожар в двигателе вспыхнул в 11 утра, когда лайнер Airbus A330 должен был вылетать из Орландо. В итоге всех, кто находился на борту, пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Как стало известно изданию Daily Sabah, всего на борту было 282 путешественника и 12 членов экипажа. Спасатели вовремя среагировали на инцидент, и всех людей удалось успешно эвакуировать.

В апреле двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines с 134 пассажирами на борту загорелся во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.