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17:53, 21 апреля 2025Путешествия

В аэропорту Турции россиянина и белоруса задержали со смартфонами и дорогими мехами

В аэропорту Стамбула россиянина и белоруса задержали с дорогими мехами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

В аэропорту Стамбула, Турция, задержали россиянина и белоруса за контрабанду смартфонов, фотоаппаратов, сигарет, спортивной обуви и дорогих мехов из норки. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным правоохранительных органов, всего у задержанных изъяли 10 смартфонов последних моделей различных марок, 8 единиц фото- и видеотехники, 12 килограммов табака для кальяна. 200 пачек сигарет, 60 пачек фильтров для электронных сигарет, 21 пару спортивной обуви, 16 женских сумок, 12 отрезов норкового меха и 6 норковых шарфов.

В их отношении проводятся следственные мероприятия.

Ранее россиянин вернулся из отпуска на курорте Пхукет с высушенной головой крокодила в ручной клади. Из-за запрещенного сувенира туристу грозят штраф и конфискация.

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