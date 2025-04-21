В Киеве группа подростков избила военного

Суд в Киеве обвинил четырех подростков в хулиганстве после избиения военного

В Киеве группа из четырех подростков избила военного, местный суд обвинил молодых людей в хулиганстве. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых три 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим. Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск», — говорится в публикации.

Что стало причиной конфликта, не уточняется. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Одессе сотрудник военкомата ударил ногой в грудь женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.