В Киеве группа подростков избила военного

В Киеве группа из четырех подростков избила военного, местный суд обвинил молодых людей в хулиганстве. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых три 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим. Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск», — говорится в публикации.
Что стало причиной конфликта, не уточняется. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее в Одессе сотрудник военкомата ударил ногой в грудь женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.