В офисе Зеленского высказались о признании Крыма российским

Украина не соглашалась на признание территории Крыма частью России. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона.
«У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков. У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это», — высказался он.
По словам Лещенко, вопрос о признании Крыма территорией России не обсуждался переговорщиками на встречах в Саудовской Аравии и во Франции.
19 апреля в США допустили возможность признания Крыма российским. США готовы пойти на это в рамках предложения по урегулированию украинского конфликта.