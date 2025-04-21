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16:34, 21 апреля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались о признании Крыма российским

Советник офиса Зеленского Лещенко: Украина не признает Крым частью России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: most. life / Globallookpress.com

Украина не соглашалась на признание территории Крыма частью России. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона.

«У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков. У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это», — высказался он.

По словам Лещенко, вопрос о признании Крыма территорией России не обсуждался переговорщиками на встречах в Саудовской Аравии и во Франции.

19 апреля в США допустили возможность признания Крыма российским. США готовы пойти на это в рамках предложения по урегулированию украинского конфликта.

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