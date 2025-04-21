В Кремле прокомментировали возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая

Песков: Речи о приезде президента Трампа в Москву на 9 Мая не идет

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речи об этом [приезде Трампа в Москву] не шло», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мужестве европейских политиков, решивших посетить с официальным визитом День Победы в Москве 9 мая. По его словам, они имеют смелость «отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом».

22 февраля Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне.