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13:04, 21 апреля 2025Мир

В Кремле раскрыли надежды России на работу с США по Украине

Песков: Россия надеется на результат в работе с США по урегулированию на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия и США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине, и Москва надеется, что эта совместная работа даст результаты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам и обсуждению мирного урегулирования украинского конфликта, продолжается работа и с американской стороной. Несомненно, мы надеемся, что эта совместная работа даст свои результаты», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что позиции России и США о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе совпадают. Он отметил, что заявления из Вашингтона вызывают удовлетворение и совпадают с мнением Москвы.

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