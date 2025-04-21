В Кремле раскрыли надежды России на работу с США по Украине

Песков: Россия надеется на результат в работе с США по урегулированию на Украине

Россия и США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине, и Москва надеется, что эта совместная работа даст результаты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам и обсуждению мирного урегулирования украинского конфликта, продолжается работа и с американской стороной. Несомненно, мы надеемся, что эта совместная работа даст свои результаты», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что позиции России и США о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе совпадают. Он отметил, что заявления из Вашингтона вызывают удовлетворение и совпадают с мнением Москвы.