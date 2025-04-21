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19:30, 21 апреля 2025Экономика

В Москве расцвела аномальная сирень

В «Аптекарском огороде» в Москве аномально рано расцвела сирень
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела первая в Москве сирень. В этом сезоне цветок расцвел аномально рано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ботсада.

Обычно сирень распускается позже. Так, в прошлом году это случилось лишь в начале мая. В пресс-службе отметили, что ожидают пышное цветение этого растения в следующем месяце.

Помимо сирени, на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ сейчас также цветут сакуры, тюльпаны, нарциссы, рододендроны, рябчики, гиацинты, магнолии, клены, сон-трава и многие другие растения.

В апреле в столице расцвел зловонный «мясной цветок», или симплокарпус зловонный (Symplocarpus foetidus). Растение получило такое название из-за запаха протухшего мяса, который привлекает мух.

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