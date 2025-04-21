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15:47, 21 апреля 2025Бывший СССР

В Одессе прозвучал взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout / Reuters

В Одессе на фоне воздушной тревоги и угрозы ракетных ударов прозвучали звуки взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Как следует из публикации, сначала информация об угрозе ракетного удара по Одессе появилась на украинских мониторинговых ресурсах. Спустя некоторое время в городе прозвучали звуки взрыва.

Городские власти информацию о взрыве не подтверждают. Какие именно объекты в результате предполагаемого удара были повреждены, не уточняется.

Ранее стало известно, что утром 21 апреля Вооруженные силы России нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Взрывы были слышны в Киеве, Днепропетровске, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

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