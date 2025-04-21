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18:31, 21 апреля 2025Бывший СССР

В одном из украинских СИЗО нашли пыточную камеру

ГБР Украины: В Полтаве на Украине систематически пытали заключенных СИЗО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Государственное бюро расследований (ГБР) Украины

В Полтаве на Украине систематически пытали заключенных следственного изолятора (СИЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру пыток», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, заключенных привязывали к металлической кровати и оставляли без еды и воды. Один из заключенных стал жертвой жестокого обращения более десяти раз за три года. Отмечается, что двум работникам учреждения сообщили о подозрении в пытках из-за очередных издевательств над заключенными.

Ранее МИД России сообщил, что оказавшиеся в плену российские военные на Украине подвергаются пыткам. По данным дипломатического ведомства, за сохранение жизни пленного бойцы Вооруженных сил страны (ВСУ) требовали деньги у родственников бойцов армии России.

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