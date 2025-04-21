NDP: Польша и Прибалтика, выйдя из БРЭЛЛ, столкнулись с энергетическим кризисом

Польша и страны Прибалтики, вышедшие из системы БРЭЛЛ, столкнулись с энергетическим кризисом. Об этом сообщило польское издание NDP.

Отмечается, что после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из кольца БРЭЛЛ страны Прибалтики подключились к европейским сетям. В свою очередь, Польша отказалась от российского газа, начав в качестве альтернативы закупать сырье в США и Австралии. В 2023 году на эти цели было потрачено 138 миллиардов злотых (около трех триллионов рублей).

В результате цены на электричество и отопление существенно выросли. В частности, счета на электричество для польских семей по сравнению с 2021 годом увеличились на 67 процентов.

Ранее о скачке цен на электричество сообщило эстонское гостелерадио ERR. В частности, по сравнению с Финляндией электроэнергия в Литве, Латвии и Эстонии теперь стоит в 60 раз дороже.