Рогов: Зеленский идеей о 30-дневном перемирии хочет выиграть время

Предложение Владимира Зеленского о продлении перемирия является лицемерием. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

«Мы видим лицемерную игру, что он якобы стремится к миру. Но по факту это попытка выиграть время для мобилизации, чтобы за 30 дней побольше наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой. Плюс получить вооружение», — считает он.

Рогов добавил, что на эту идею Зеленского натолкнули британские спецслужбы. По его мнению, ни о каком 30-дневном перемирии с Украиной не может быть и речи, поскольку «даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие».

Ранее Рогов назвал инициативу президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии сильным шагом. «Президент продемонстрировал всему миру сильный шаг России, показывающий, что мы стремимся к миру, не хотим проливать кровь», — сказал он.