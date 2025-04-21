Военный эксперт Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал все, что не нужно

Президент Украины Владимир Зеленский во время пасхального перемирия сделал все, что не нужно. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко, его слова приводит Life.ru.

«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, все, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — сказал военнослужащий.

По его словам, Европа и Зеленский не хотят мира. При этом тот факт, что Россия не является агрессором, «понятен любому идиоту». Тимошенко также отметил, что Запад либо игнорирует, либо искажает правду о России, в том числе и по соблюдению пасхального перемирия.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.