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20:56, 21 апреля 2025Россия

В России оценили действия Зеленского во время пасхального перемирия

Военный эксперт Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал все, что не нужно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время пасхального перемирия сделал все, что не нужно. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко, его слова приводит Life.ru.

«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, все, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — сказал военнослужащий.

По его словам, Европа и Зеленский не хотят мира. При этом тот факт, что Россия не является агрессором, «понятен любому идиоту». Тимошенко также отметил, что Запад либо игнорирует, либо искажает правду о России, в том числе и по соблюдению пасхального перемирия.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.

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