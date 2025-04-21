Президент Украины Владимир Зеленский во время пасхального перемирия сделал все, что не нужно. Об этом заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко, его слова приводит Life.ru.
«Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям. В общем, все, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — сказал военнослужащий.
По его словам, Европа и Зеленский не хотят мира. При этом тот факт, что Россия не является агрессором, «понятен любому идиоту». Тимошенко также отметил, что Запад либо игнорирует, либо искажает правду о России, в том числе и по соблюдению пасхального перемирия.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.