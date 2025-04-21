В России высказались об отношении Папы Римского Франциска к стране

Депутат Новиков: Папа Римский Франциск хорошо относился к России

Ушедший из жизни Папа Римский Франциск не отличался в худшую сторону в своем отношении к России, в отличие от своих предшественников, заявил депутат Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что многие Папы в свое время поддерживали общезападную борьбу антисоветского характера, что сказывалось на их отношении к Советскому Союзу. В пример депутат привел выходцев из Польши и Германии из-за их не самого доброжелательного отношения к России.

Новиков напомнил, что занимавший последнее время пост папы Франциск был выходцем из Латинской Америки, где к России сложилось хорошее отношение. Это сказывалось на его личном отношении, и с агрессивными антироссийскими заявлениями понтифик не выступал, указал депутат.

«Что касается прямого участия или неучастия Франциска в русофобской кампании, нужно отдать должное, что он занимал гораздо более умеренную позицию, чем могли это делать другие представители Ватикана на его месте. При этом стоит учесть, что именно на его каденцию как раз и пришлась эта кампания», — заключил парламентарий.

Ранее священник католической церкви Сергей Тимашов рассказал, что после смерти Папы Римского Франциска кардиналы приедут в Рим, чтобы избрать нового понтифика. Он также сравнил уход святейшего отца со смертью Папы Иоанна Павла II.