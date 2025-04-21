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11:38, 21 апреля 2025МирЭксклюзив

Назван порядок действий после смерти Папы Римского

Священник Тимашов: После смерти Папы Римского Франциска состоится конклав
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Osservatore Romano / Vatican Media / Handout / Reuters

После смерти Папы Римского Франциска кардиналы приедут в Рим, чтобы избрать нового понтифика, рассказал «Ленте.ру» священник католической церкви Сергей Тимашов. Он также сравнил уход святейшего отца со смертью Папы Иоанна Павла II.

«Сначала очевидным образом происходят прощание и похороны. В это время собираются кардиналы, приезжают в Рим, и начинается конклав, — рассказал священник. — Сейчас несколько сложное сочетание, потому что эту неделю мы празднуем воскресение Христа, и мессы по усопшим, кроме погребальных, запрещены».

Тимашов объяснил, что мессу по Папе Франциску смогут отслужить не раньше следующего понедельника, 28 апреля. В это время, по его словам, вступают в ответственность кардиналы, которые определят срок и порядок проведения всех обрядов.

«Пока никакой точной информации нет, но есть от трех до девяти дней, чтобы совершить отпевание и обряд погребения. Есть здесь некоторое сходство с Папой Иоанном Павлом II, который так же умер в течение недели после Пасхи», — добавил священник.

Папа Римский Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.

В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, также он перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, что было названо врачами чудом из-за тяжелого состояния, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.

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