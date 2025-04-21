В российском городе на ходу загорелся школьный автобус

ГУ МЧС: В Уфе на ходу загорелся школьный автобус, никто не пострадал

В Уфе школьный автобус загорелся во время движения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел на Затонском шоссе. В автобусе находился только водитель, детей в салоне не было. В результате случившегося никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС России, возгорание локализовано. Позднее в ведомстве сообщили, что водитель был доставлен в больницу для осмотра.

Ранее в Саратовской области опрокинулся автобус с группой спортсменов-подростков вместе с сопровождающим. Четверо детей попали в больницу.