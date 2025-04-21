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08:14, 21 апреля 2025Россия

В российском городе на ходу загорелся школьный автобус

ГУ МЧС: В Уфе на ходу загорелся школьный автобус, никто не пострадал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Уфе школьный автобус загорелся во время движения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел на Затонском шоссе. В автобусе находился только водитель, детей в салоне не было. В результате случившегося никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС России, возгорание локализовано. Позднее в ведомстве сообщили, что водитель был доставлен в больницу для осмотра.

Ранее в Саратовской области опрокинулся автобус с группой спортсменов-подростков вместе с сопровождающим. Четверо детей попали в больницу.

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