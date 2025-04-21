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18:47, 21 апреля 2025Моя страна

В одном российском регионе откроют 14 новых безопасных пляжей

В Челябинской области планируют открыть 14 новых безопасных пляжей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

В одном российском регионе откроют 14 новых безопасных пляжей. Об этом сообщает новостной портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что власти запланировали обустроить пляжи в Челябинской области: зоны отдыха появятся в Снежинске, Троицке, Кыштыме, Миассе, а также в Еткульском, Каслинском, Карталинском, Нагайбакском, Красноармейском и Кунашакском районах.

Особый подход применяется в Карабаше, где в рамках федеральной программы благоустройства береговой линии также организуют прогулочные зоны и велодорожки.

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Отмечается, что на всех пляжах главный приоритет — безопасность, ради которой специалисты чистят дно водоемов от мусора и камней и выделяют зоны с глубиной до 1,2 метра. Кроме того, на каждом пляже дежурят спасатели. На каждый объект из бюджета региона выделяется 2,8 миллиона рублей.

«Наша задача — сделать отдых доступным и безопасным для каждого жителя области. Даже в самых отдаленных селах люди заслуживают качественной инфраструктуры», — подчеркнул министр общественной безопасности Александр Гриб.

Известно, что по поручению губернатора Алексея Текслера уже третий год в регионе реализуют программу субсидирования муниципалитетов по организации удобных и безопасных пляжей. За это время в регионе открыли уже 24 пляжа, включая первый инклюзивный пляж в Челябинске, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в апреле россиянам назвали безопасные для летнего отдыха зоны на побережье Черного моря.

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