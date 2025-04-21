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08:27, 21 апреля 2025Мир

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек

Naewna: В Таиланде в ДТП с пассажирским автобусом погибли семь человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает Naewna.

Как отмечает издание, автобус следовал из курортного города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке королевства. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего начался пожар, в результате которого машина сгорела.

Число пострадавших достигло 53 человек. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего. Первоначально предполагалось, что у автобуса отказали тормоза.

Ранее в Таиланде и Мьянме произошло несколько землетрясений. Отмечается, что посольство России не получало информации о пострадавших россиянах при землетрясении в Бангкоке.

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