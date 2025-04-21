В Южной Корее мужчина с огнеметом ворвался в жилой дом и устроил пожар

В Южной Корее мужчина с огнеметом зашел в жилой многоэтажный дом и устроил пожар

В Сеуле мужчина поджег жилой многоэтажный дом из огнемета. Согласно предварительной информации, три человека погибли, по меньшей мере 11 ранены, сообщает Shot в Telegram-канале.

Утверждается, что неизвестный зашел в здание и устроил пожар на четвертом этаже с помощью распылителя пестицидов, переделанного в огнемет. Мужчине удалось скрыться, в настоящий момент правоохранители разыскивают его.

«Спасаясь из пожара, трое людей выпали из окон и скончались. Пострадали 11 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии», — уточняется в сообщении.

Ранее в Южной Корее мужчина после проигрыша устроил пожар в игорном заведении. От огня пострадало пять человек, один мужчина не выжил.