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14:24, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

В соцсетях распространили дипфейк со словами детского омбудсмена о беременных подростках

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Telegram распространилось видео, в котором уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова якобы призывает несовершеннолетних россиянок заводить детей. Ролик оказался дипфейком.

«Призываю наших девочек, даже 14-летних, не бояться и смело шагать в материнство. Это не ошибка, а мощный вклад в семью, общество и жизнь. Юные школьницы могут подарить миру новую душу, воспитать сильных детей», — говорится в ролике от имени омбудсмена.

В действительности Львова-Белова не делала таких заявлений. Ролика с подобным обращением к школьницам нет на официальных ресурсах омбудсмена (1, 2).

При этом в видео, в котором Львова-Белова якобы призывает 14-летних школьниц становиться матерями, есть признаки дипфейка. Так, омбудсмен на кадрах неестественно двигается, а кроме того, на 6-й секунде появляются помехи, какие нередко можно встретить в дипфейках.

Оригинальные же кадры были взяты из интервью омбудсмена блогерше Лилии Абрамовой, которое вышло в марте. На самом деле на кадрах Львова-Белова рассказывала о своей семье и детстве, однако злоумышленники наложили на них другую звуковую дорожку.

Дипфейки на основе реальных интервью российских государственных и общественных деятелей нередко получают распространение в сети. Так, ранее в сети публиковали созданный по похожему принципу дипфейк, в котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер якобы обвиняет своего курганского коллегу Вадима Шумкова в коррупции.

Ролик, в котором Львова-Белова якобы призывает 14-летних девочек становиться матерями, распространялся в Telegram. В частности, его выкладывал канал «Главные новости» (позднее пост был удален). В СМИ эта информация не получила распространения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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