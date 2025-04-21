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17:57, 21 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ показала на видео задержание планировавшего захват мэрии Волгограда россиянина

ФСБ показала видео с задержанием мужчины, готовившего захват мэрии Волгограда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке захвата мэрии Волгограда. Ролик в своем паблике «ВКонтакте» публикует «Блокнот Волгоград».

На кадрах видно, как к подозреваемому подходит оперативник в штатском, который здоровается с ним и отвлекает внимание от выбегающих из фургона сотрудников спецназа. Они повалили мужчину на землю, заломали ему руки и надели на наручники на руки, после чего доставили на допрос. Там мужчина рассказал, как связался с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области, планировавшего захватить администрацию города по заказу Украины.

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