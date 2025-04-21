Воспитанник Тутберидзе рассказал о влиянии отстранения россиян на иностранных соперников

Воспитанник Тутберидзе Евгеньев: Иностранцы в парном катании нас догоняют

Российский фигурист Дмитрий Евгеньев, который тренируется в команде Этери Тутберидзе и выступает в паре с Анастасией Мухортовой, рассказал о влиянии отстранения россиян от международных турниров на иностранных соперников. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, парное катание в мире развивается. Он также рассказал, что провел мини-исследование, проанализировав оценки на трех последних чемпионатах России и трех первенствах мира.

«И там, и там уровень оценок растет, но по соотношению баллов иностранцы нас потихоньку догоняют. То есть в 2022-м разница была значительно больше в России и мире», — заявил Евгеньев.

В декабре прошлого года трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила влияние отстранения от мировых турниров на российское фигурное катание. По ее мнению, в период изоляции отечественное фигурное катание сильно увлеклось различными шоу и прыжковыми соревнованиями.