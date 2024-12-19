Роднина: в период отстранения фигурное катание в России сильно увлеклось шоу

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила влияние отстранения от мировых турниров на российское фигурное катание. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По ее мнению, в период изоляции отечественное фигурное катание сильно увлеклось различными шоу и прыжковыми соревнованиями. «Эти турниры и шоу не всегда отражают реальную картину в виде спорта», — заявила она.

Также Роднина назвала смешным уровень чемпионата Европы без россиян. «Российским спортсменам куда интереснее соревноваться с той частью мира, где фигурное катание наиболее развито — США, Япония, Канада, например», — добавила она.

Ранее РИА Новости сообщало, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить россиян к Олимпийским играм-2026. Отмечалось, что условием участия станет нейтральный статус. При этом член ISU Александр Кибалко объяснил, что организация не имеет полномочий по допуску на Игры.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.