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18:05, 9 декабря 2024Спорт

В Международном союзе конькобежцев заявили о невозможности допустить россиян до Олимпиады

В ISU заявили, что не имеют полномочий по допуску россиян на Олимпиаду-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: George Walker IV-USA TODAY Sports / Reuters

Член Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко заявил о невозможности допустить российских фигуристов до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Кибалко объяснил, что ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду, так как этот вопрос находится в ведомстве Международного олимпийского комитета (МОК). «Коммюнике по отстранению российских спортсменов остается в силе», — добавил он.

Ранее РИА Новости сообщили, что ISU планирует допустить россиян до участия в Олимпиаде-2026. Отмечалось, что условием участия станет нейтральный статус. По планам ISU, сначала россиян должны допустить до нового турнира, который станет квалификационным к Играм.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

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